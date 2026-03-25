VfB-Sportchef: El Khannouss bleibt über die Saison hinaus
Bilal El Khannouss spielt eine starke erste Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart - und macht den Fans sicher auch nach der WM Freude. Den Status Leihspieler ist er dann los.
Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart kann über das Saisonende hinaus mit dem bislang ausgeliehenen Angreifer Bilal El Khannouss planen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte in der «Sport Bild», dass die Kaufoption im Leihvertrag mit Leicester City inzwischen gegriffen habe. «Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt. Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben», sagte Wohlgemuth.
Nach Angaben der «Sport Bild» kostet der Deal den VfB 15 Millionen Euro Ablöse, der Vertrag mit El Khannouss gilt jetzt bis 2030. Der 21 Jahre alte Nationalspieler Marokkos kommt in 19 Bundesliga-Spielen auf bislang drei Tore und drei Vorlagen, dazu kommen fünf Treffer in der Europa League.