VfB-Sportchef: El Khannouss bleibt über die Saison hinaus

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart kann über das Saisonende hinaus mit dem bislang ausgeliehenen Angreifer Bilal El Khannouss planen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte in der «Sport Bild», dass die Kaufoption im Leihvertrag mit Leicester City inzwischen gegriffen habe. «Die Bedingungen sind mittlerweile alle erfüllt. Wir freuen uns, dass wir Bilal fest an den VfB gebunden haben», sagte Wohlgemuth.