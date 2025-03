VfB Stuttgart erwirtschaftet Gewinn von 15 Millionen Euro

Stuttgart (dpa/lsw) - Vizemeister VfB Stuttgart hat auch dank der Champions-League-Teilnahme im Geschäftsjahr 2024 finanziell ein Rekordergebnis erzielt. Der Gesamtertrag der VfB Stuttgart 1893 AG, in die der Profifußball des Vereins ausgelagert ist, ist mit 299,8 Millionen Euro ebenso wie der Gewinn in Höhe von 15,4 Millionen Euro so hoch nie. Das gab Vorstandschef Alexander Wehrle bei der Mitgliederversammlung des Bundesligisten in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle bekannt.