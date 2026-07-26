VfB Stuttgart erzielt Rekordgewinn und wächst weiter
Stehende Ovationen für die Stuttgarter Mannschaft, zum zweiten Mal nacheinander wirtschaftliche Bestmarken: Der VfB schreibt nicht nur sportlich positive Schlagzeilen.
Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat für das Geschäftsjahr 2025 erneut Rekordzahlen vorgelegt. Die VfB Stuttgart 1893 AG erzielte einen Gesamtertrag von 383,6 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern von 22,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg bis zum 31. Dezember 2025 auf 83,4 Millionen Euro, wie Vorstandschef Alexander Wehrle bei der Mitgliederversammlung berichtete.
«Wachstum und Profitabilität gehen beim VfB Stuttgart Hand in Hand», sagte Wehrle. Nach seinen Angaben verzeichnete der Club den höchsten Zuschauerschnitt seiner Geschichte, verkaufte mit 156.500 Trikots so viele wie nie zuvor und legte auch im Sponsoring zu.
«Alsbald» Klarheit bei Wohlgemuth
Auch der Mutterverein schloss das Geschäftsjahr mit einem Plus ab. Präsident Dietmar Allgaier berichtete von einem Gesamtertrag von 7,2 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 1,4 Millionen Euro. Die Mitgliederzahl stieg auf 135.000. Für die Zukunft werde eine «schwarze Null» angestrebt, sagte Allgaier. Er kündigte zudem an, dass bei der Vertragsverlängerung von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth «alsbald» Klarheit herrschen solle.
Die Mannschaft um Trainer Sebastian Hoeneß wurde von den knapp 700 anwesenden Mitgliedern mit stehenden Ovationen empfangen. Sie kam nach der Einheit am Sonntagvormittag geschlossen in die Porsche-Arena.