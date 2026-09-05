Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart gibt Stürmer Arévalo ab

In der Offensive ist der VfB Stuttgart stark aufgestellt. Jeremy Arévalo soll sich deswegen in Portugal weiterentwickeln.

Jeremy Arévalo konnte sich beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Jeremy Arévalo konnte sich beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart verkleinert weiter seinen Kader. Nach nur einem guten halben Jahr verlässt wie erwartet Stürmer Jeremy Arévalo die in der Offensive stark aufgestellten Schwaben wieder. Der 21 Jahre alte Nationalspieler Ecuadors wechselt auf Leihbasis zum portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora, wie der VfB nach dem 4:1 gegen den 1. FC Köln mitteilte. 

«Für Jeremy ist die Leihe zu Estrela Amadora zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Karriereschritt, um in der ersten portugiesischen Liga Spielpraxis und weitere Erfahrungen zu sammeln», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. 

Arévalo war erst im Januar vom spanischen Zweitligisten Racing Santander nach Stuttgart gewechselt, konnte sich aber nicht gegen die Konkurrenz behaupten und spielte kaum eine Rolle. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis zum Sommer 2031. 

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Am Donnerstag hatte der schwäbische Traditionsverein bereits Badredine Bouanani abgegeben. Der Offensivspieler wechselte für eine Spielzeit auf Leihbasis zum schottischen Club Glasgow Rangers.

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