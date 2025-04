VfB Stuttgart legt Einspruch gegen Woltemade-Sperre ein

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart geht gegen die Gelb-Rote Karte seines Angreifers Nick Woltemade und die damit verbundene Sperre für das Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim 1. FC Union Berlin vor. «Grund für den Einspruch ist, dass ein Irrtum des Schiedsrichters vorlag», hieß es in einer Mitteilung des deutschen Vizemeisters. Nach Angaben des VfB habe Schiedsrichter Daniel Schlager selbst seine Entscheidung «als falsch bezeichnet».