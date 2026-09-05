VfB Stuttgart reist im DFB-Pokal zum SC Paderborn

Dortmund (dpa/lsw) - Auf dem Weg zum erhofften nächsten Finaleinzug im DFB-Pokal muss der VfB Stuttgart auswärts bei einem Bundesliga-Konkurrenten ran. Der Pokalsieger von 2025 und Finalist der vergangenen Saison ist in der zweiten Runde beim Aufsteiger SC Paderborn zu Gast. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger.

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Die Partien steigen am 27./28. Oktober. Anders als die Stuttgarter hat der SC Freiburg ein Heimspiel erwischt und bekommt es mit Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg zu tun. Die TSG Hoffenheim reist in den Norden zu Zweitligist Holstein Kiel. Der Karlsruher SC tritt auswärts beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach an.

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Aspach möchte nun gegen Bundesligisten überraschen

Für Außenseiter SG Sonnenhof Großaspach war das Heimrecht gesetzt. Auch für den Drittliga-Aufsteiger geht es gegen einen Erstligisten: den FC Augsburg. In Runde eins hatte sich Großaspach etwas überraschend mit 3:0 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Arminia Bielefeld behauptet.