Auslosung

VfB Stuttgart reist im DFB-Pokal zum SC Paderborn

Für den VfB Stuttgart erfüllt sich der Wunsch eines Heimspiels nicht. Eine Übersicht, auf wen die Clubs aus dem Südwesten im DFB-Pokal treffen.

Im vergangenen Mai verlor Sebastian Hoeneß mit dem VfB Stuttgart das Pokal-Finale gegen den FC Bayern. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Im vergangenen Mai verlor Sebastian Hoeneß mit dem VfB Stuttgart das Pokal-Finale gegen den FC Bayern. (Archivbild)

Dortmund (dpa/lsw) - Auf dem Weg zum erhofften nächsten Finaleinzug im DFB-Pokal muss der VfB Stuttgart auswärts bei einem Bundesliga-Konkurrenten ran. Der Pokalsieger von 2025 und Finalist der vergangenen Saison ist in der zweiten Runde beim Aufsteiger SC Paderborn zu Gast. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. 

 

Die Partien steigen am 27./28. Oktober. Anders als die Stuttgarter hat der SC Freiburg ein Heimspiel erwischt und bekommt es mit Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg zu tun. Die TSG Hoffenheim reist in den Norden zu Zweitligist Holstein Kiel. Der Karlsruher SC tritt auswärts beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach an.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Aspach möchte nun gegen Bundesligisten überraschen

Für Außenseiter SG Sonnenhof Großaspach war das Heimrecht gesetzt. Auch für den Drittliga-Aufsteiger geht es gegen einen Erstligisten: den FC Augsburg. In Runde eins hatte sich Großaspach etwas überraschend mit 3:0 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Arminia Bielefeld behauptet.

Nach dem Jubel gegen Bielefeld hat Großaspach in Runde zwei einen Erstligisten zu Gast: den FC Augsburg. Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Jubel gegen Bielefeld hat Großaspach in Runde zwei einen Erstligisten zu Gast: den FC Augsburg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auch Abwehrspieler Aidonis verlängert in Aspach
3. Fußball-Liga

Auch Abwehrspieler Aidonis verlängert in Aspach

Die guten Nachrichten für die SG-Fans reißen dieser Tage nicht ab. Nach dem Torhüter bindet sich der nächste Leistungsträger an den Club.

26.08.2026

«Pure Ekstase» - «Dorfclub» Großaspach feiert Coup
Außenseiter im DFB-Pokal

«Pure Ekstase» - «Dorfclub» Großaspach feiert Coup

Trainer Reinhardt hat schon am Morgen vor dem DFB-Pokalspiel ein gutes Gefühl fürs Elfmeterschießen - und hat recht. Außenseiter Großaspach steht in der 2. Runde - und erlebt einen Gänsehautmoment.

23.08.2026

Bielefeld-Coach kritisiert Pokal-Aus: «Vom Kopf nicht da»
Niederlage beim Außenseiter

Bielefeld-Coach kritisiert Pokal-Aus: «Vom Kopf nicht da»

Ein Pokal-Märchen wie 2025, als der Titel-Traum erst im Finale gegen den VfB Stuttgart endete, kann sich Bielefeld für diese Saison schon abschreiben. Der Trainer hadert mit der Leistung seines Teams.

23.08.2026

Bielefeld scheidet überraschend bei SG Großaspach aus
DFB-Pokal

Bielefeld scheidet überraschend bei SG Großaspach aus

Der Pokal-Auftritt von Arminia Bielefeld beim Außenseiter aus der 3. Liga ist bis zum Schluss spannend. Im Elfmeterschießen trifft keiner der Bielefelder Schützen.

22.08.2026

Auslosung im DFB-Pokal: Leverkusen reist nach Bielefeld
Fußball

Auslosung im DFB-Pokal: Leverkusen reist nach Bielefeld

Losglück für Bayer Leverkusen - oder doch nicht? Auf dem Papier erwischt der Titelverteidiger das leichteste Halbfinal-Los, doch Arminia Bielefeld hat sich den Ruf eines Favoritenschrecks erarbeitet.

02.03.2025