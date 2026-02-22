VfB Stuttgart zu Gast beim Tabellenletzten Heidenheim
Drei Bundesligisten aus dem Südwesten treten erst am Sonntag an. Am Abend kommt es zu einem Duell der Gegensätze.
Heidenheim (dpa) - Der VfB Stuttgart möchte den Schwung vom 4:1 in der Europa League bei Celtic Glasgow mit in die Fußball-Bundesliga nehmen. Zum Abschluss des 23. Spieltags ist der VfB am Sonntagabend um 19.30 Uhr (DAZN) beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zu Gast. Die Stuttgarter möchten Rang vier verteidigen und ihre Champions-League-Ambitionen untermauern. Für Heidenheim zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.
Zuvor empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) der SC Freiburg die Gäste von Borussia Mönchengladbach. Für die Badener geht es um einen Sieg, um die Chance auf die Europapokal-Teilnahme zu wahren.