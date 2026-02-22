VfB Stuttgart zu Gast beim Tabellenletzten Heidenheim

Heidenheim (dpa) - Der VfB Stuttgart möchte den Schwung vom 4:1 in der Europa League bei Celtic Glasgow mit in die Fußball-Bundesliga nehmen. Zum Abschluss des 23. Spieltags ist der VfB am Sonntagabend um 19.30 Uhr (DAZN) beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim zu Gast. Die Stuttgarter möchten Rang vier verteidigen und ihre Champions-League-Ambitionen untermauern. Für Heidenheim zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg.