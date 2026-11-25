Mailand (dpa/lsw) - Nach dem enttäuschenden 0:0 beim FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga will es der VfB Stuttgart auf internationaler Bühne wieder besser machen. Die Schwaben sind in der Ligaphase der Champions League heute (21.00 Uhr/DAZN) bei Inter Mailand zu Gast. Gegen Italiens Meister und Pokalsieger kann der VfB den nächsten Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Aktuell hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß sieben Punkte.

Der Auftritt im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion ist für den VfB eines der großen Highlights in der bisherigen Saison. Kapitän Deniz Undav, der in der Liga noch nicht getroffen hat, hofft auf einen Befreiungsschlag.

Inter setzt in der Defensive unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Yann Aurel Bisseck. Zudem könnte es ein Wiedersehen mit dem früheren Stuttgarter Verteidiger Benjamin Pavard geben.