Fußball-Bundesliga

VfB vorerst ohne angeschlagenen Verteidiger Jeltsch

Der 19-jährige Finn Jeltsch erlebt bei Stuttgarts Niederlage in München einen besonders bitteren Tag. Nun wird er dem VfB erst mal fehlen.

Stuttgarts Finn Jeltsch muss vorerst aussetzen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Stuttgarts Finn Jeltsch muss vorerst aussetzen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst auf Abwehrspieler Finn Jeltsch verzichten. Der 19-Jährige habe sich bei der 2:4 (1:3)-Niederlage beim FC Bayern München am Sonntag eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen, teilten die Schwaben mit. Er werde daher in den kommenden Tagen fehlen.

Für Jeltsch war es ein verkorkster Auftritt in München: Erst hatte er gepatzt, dann musste er zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben. Am Donnerstag empfangen die Stuttgarter im DFB-Pokal-Halbfinale den SC Freiburg (20.45 Uhr/ARD und Sky). Am kommenden Sonntag trifft der VfB, der in der Liga im Saisonendspurt noch um die Champions-League-Teilnahme kämpft, auf den SV Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN).

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