VHS-Kampagne für mehr Kursleiter gut angelaufen

Frankfurt/Fulda (dpa/lhe) - Der Hessische Volkshochschulverband ist mit der ersten Phase seiner Werbekampagne, mit der dringend benötigte Lehrkräfte gesucht werden, zufrieden. Genaue Zahlen für das gesamte Bundesland lägen zwar noch nicht vor, doch die Aktion sei gut angelaufen und die Resonanz positiv, sagte Verbandsdirektor Christoph Köck. Die 32 Volkshochschulen (VHS) in Hessen hatten Ende Januar eine gemeinsame Werbeaktion auf Social Media und anderen Kanälen gestartet, um neue Fachkräfte zu finden.

Im Landkreis Fulda arbeiten rund 370 Menschen als freiberufliche Kursleiter für die VHS. In der Werbekampagne berichten VHS-Lehrkräfte über ihre Tätigkeit und ihre Motivation.

Volkshochschulen: Großes Interesse an Finanzen und Sparen

Vor der Corona-Pandemie hatten die hessischen VHS nach Verbandsangaben 12.000 Kursleiter. Diese Zahl sank bis auf 9000 im Jahr 2022. «Das führt dazu, dass uns Spezialisten fehlen und bestimmte Angebote nicht mehr gemacht werden können», sagte Köck. «Es fehlt in allen Bereichen.» Der größte Mangel herrsche bei «Deutsch als Fremdsprache», da bei diesen Kursen, die sich vor allem an Flüchtlinge richten, zusätzliche Qualifikationen notwendig seien. Doch es gehe dem Verband auch um den sogenannten offenen Bereich, also etwa um Yoga-, Kunst-, Computer- und Fremdsprachenkurse.