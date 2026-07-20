Transparenz bei Bewertungen

Viele hessische Gastbetriebe lassen Bewertungen löschen

Seit mehreren Monaten herrscht bei Google Maps mehr Transparenz, wenn Hotels oder Restaurants Gäste-Rezensionen tilgen lassen. Wie viele Betriebe machen von der Möglichkeit Gebrauch?

Online-Bewertungen sind für viele Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium. (Symbolbild) Foto: Jennifer Weese/dpa
Online-Bewertungen sind für viele Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zahlreiche hessische Hotels, Pensionen, Cafés und Restaurants lassen Bewertungen auf Google löschen. Wie eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur dpa ergab, hat von mehr als 850 ausgewerteten Interneteinträgen knapp ein Sechstel der Gastbetriebe bereits Rezensionen tilgen lassen. Dabei variiert die Anzahl von einer bis zu mehr als 200 gelöschten Bewertungen. 

Seit April dieses Jahres macht Google das Löschen von Rezensionen auf der Plattform Google Maps sichtbar, wenn diese «aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung» entfernt wurden.

Branchenverband: Transparenz darf nicht zu Generalverdacht führen

Der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Hessen, Gisbert Kern, begrüßt die neue Transparenz grundsätzlich. Online-Bewertungen seien für viele Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium und für die Betriebe ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. «Deshalb ist es richtig, wenn Plattformen nachvollziehbar machen, wie sie mit Bewertungen umgehen.»

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Gleichzeitig dürfe Transparenz nicht dazu führen, dass Betriebe unter einen Generalverdacht gerieten. «Gelöschte Bewertungen bedeuten nicht automatisch, dass ein Unternehmen berechtigte Kritik unterdrücken wollte», gab Kern zu Bedenken. «Häufig werden Bewertungen entfernt, weil sie gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen oder weil sie nachweislich von Personen stammen, die gar keine Gäste waren.» Darauf weise auch Google hin.

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