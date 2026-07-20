Viele hessische Gastbetriebe lassen Bewertungen löschen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zahlreiche hessische Hotels, Pensionen, Cafés und Restaurants lassen Bewertungen auf Google löschen. Wie eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur dpa ergab, hat von mehr als 850 ausgewerteten Interneteinträgen knapp ein Sechstel der Gastbetriebe bereits Rezensionen tilgen lassen. Dabei variiert die Anzahl von einer bis zu mehr als 200 gelöschten Bewertungen.

Seit April dieses Jahres macht Google das Löschen von Rezensionen auf der Plattform Google Maps sichtbar, wenn diese «aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung» entfernt wurden.

Branchenverband: Transparenz darf nicht zu Generalverdacht führen

Der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Hessen, Gisbert Kern, begrüßt die neue Transparenz grundsätzlich. Online-Bewertungen seien für viele Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium und für die Betriebe ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. «Deshalb ist es richtig, wenn Plattformen nachvollziehbar machen, wie sie mit Bewertungen umgehen.»

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