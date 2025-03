Wetzlar/Fulda (dpa/lhe) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Wetzlar vier Menschen vorläufig festgenommen. Hintergrund des SEK-Einsatzes in einem Gewerbegebiet sei eine «Bedrohung» in der Nacht auf Dienstag im Bereich Osthessen, teilte ein Polizeisprecher in Fulda mit.