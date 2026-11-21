Vier Jugendliche bei Brand eines Kleinkraftrads verletzt
Beim Schrauben an einem Kleinkraftrad im Allgäu entzündet sich ausgetretener Kraftstoff. Vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren werden leicht verletzt.
Isny im Allgäu (dpa/lsw) - Vier Jugendliche sind beim Brand eines Kleinkraftrads in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) leicht verletzt worden. Beim Schrauben an dem Fahrzeug trat am Freitagabend Kraftstoff aus, der sich durch Funkenflug entzündete, wie die Polizei mitteilte.
Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Nach Angaben der Polizei konnten alle vier noch in der Nacht wieder entlassen werden.
Wie es zu dem Funkenflug kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. An einem Carport und einem benachbarten Gebäude entstand den Angaben zufolge allenfalls geringer Schaden.