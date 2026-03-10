Vier Jugendliche prügeln zweimal in Folge auf Männer ein

Bietigheim (dpa/lsw) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in Bietigheim (Kreis Rastatt) gleich zweimal kurz nacheinander auf zwei Männer eingeprügelt und sie dann nach Geld durchsucht. Die beiden Männer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zunächst schlugen zwei der vierköpfigen Gruppe am Freitag auf einen 22-Jährigen ein. Sie forderten ihn dann auf, Bargeld in der Tankstelle abzuheben. Der Plan der vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 scheiterte letztlich, da der Tankwart der Aufforderung nicht nachkam.

Zweiter Angriff am Bahnhof