Kriminalität

Vier Jugendliche prügeln zweimal in Folge auf Männer ein

Erst an der Tankstelle, dann am Bahnhof: Vier Jugendliche schlagen zu, fordern Geld und flüchten mit Beute. Wie ein Tankwart einem der Opfer hilft.

Die Polizei konnte nach der Tat die vier Verdächtigen ermitteln. (Symbolbild)

Bietigheim (dpa/lsw) - Eine Gruppe Jugendlicher hat in Bietigheim (Kreis Rastatt) gleich zweimal kurz nacheinander auf zwei Männer eingeprügelt und sie dann nach Geld durchsucht. Die beiden Männer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst schlugen zwei der vierköpfigen Gruppe am Freitag auf einen 22-Jährigen ein. Sie forderten ihn dann auf, Bargeld in der Tankstelle abzuheben. Der Plan der vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 scheiterte letztlich, da der Tankwart der Aufforderung nicht nachkam.

Zweiter Angriff am Bahnhof

Kurz darauf sollen die Vier auf einen 46 Jahre alten Mann am wenige hundert Meter entfernten Bahnhof eingeschlagen haben. Auch ihn durchsuchten sie nach Bargeld und stahlen einen zweistelligen Eurobetrag. Gegen das Quartett wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Erpressung ermittelt.

