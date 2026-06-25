Tiere

Vier junge Falken gerettet - hinter heißem Blech eingeklemmt

Die Hitze bringt die Tierkinder in Not: Sie sitzen in der Verkleidung eines Kamins fest. Und die heizt sich immer mehr auf.

Die jungen Falken wurden an die Tierrettung übergeben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Willnow/dpa
Die jungen Falken wurden an die Tierrettung übergeben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Die Hitze hätte ihnen zum Verhängnis werden können: Vier junge Falken sind in Stuttgart vor dem Tod bewahrt worden. Die Tiere hätten hinter der heißen Blechverkleidung des Kamins eines Wohn- und Geschäftshauses in Mitte festgesessen, teilte die Feuerwehr mit. Durch die starke Sonneneinstrahlung sei das Blech bereits auf über 65 Grad erhitzt gewesen. 

Ein Jungtier fiel schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte auf ein Vordach, Feuerwehrleute retteten es von dort, wie es weiter hieß. Die anderen drei Falken wurden befreit, indem das Blech gebogen wurde. Auch ein Kescher sei bei der Aktion zum Einsatz gekommen. Am Abend seien die kleinen Falken der Tierrettung des Städtischen Vollzugsdienstes übergeben worden.

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