Vier Katzen sollen in Blaubeuren vergiftet worden sein

Blaubeuren (dpa/lsw) - Vier Katzen sollen in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) vergiftet worden sein. Drei der grau getigerten Freigänger, die alle in einem Haushalt wohnen, seien von einem Familienmitglied tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Nur eine der Katzen war noch am Leben und wurde zu einem Tierarzt gebracht. Dieser stellte Anzeichen einer Vergiftung fest.