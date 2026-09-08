Vier Männer urinieren am Bahnhof auf Fußgängerrampe

Sinsheim (dpa/lsw) - Vier Männer sollen an einem Bahnhof in Sinsheim vom Bahnsteig aus auf eine darunterliegende Fußgängerrampe uriniert haben. Ob dabei Menschen vom Urin getroffen wurden, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin. In jedem Fall wurde die Rampe zu dem Zeitpunkt von Reisenden genutzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Bahnhof im Rhein-Neckar-Kreis war wegen eines Bundesligaspiels am Samstag gut besucht. Die Polizei stellte vor Ort zwei 32 Jahre alte Männer, die als Gastfans nach Sinsheim gereist waren, wie die Sprecherin sagte. Sie müssen sich wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen sowie der Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Die beiden weiteren Verdächtigen konnten bislang nicht gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten mit Hinweisen zu melden.