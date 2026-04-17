Kriminalität

Vier Meter hoher Eiffelturm-Nachbau in Tübingen gestohlen

In Paris steht der Eiffelturm - aber auch in Tübingen stand einer. Zumindest ein kleiner Nachbau des berühmten Pariser Wahrzeichens. Nun ist er verschwunden.

In Tübingen haben Unbekannte einen Eiffelturm-Nachbau gestohlen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In Tübingen haben Unbekannte einen Eiffelturm-Nachbau gestohlen. (Symbolbild)

Tübingen (dpa) - Diebe haben in Tübingen einen mehr als vier Meter hohen Nachbau des Pariser Eiffelturms gestohlen. Die Stahlkonstruktion war auf einem Betonsockel verschraubt, wie die Polizei mitteilte. Der kleine Eiffelturm stand vor einer alten Güterhalle nahe dem Stadtzentrum. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Polizei hofft nun, dass Zeugen etwas bemerkt haben - der zeitaufwendige Abbau und Abtransport des mehr als 50 Kilogramm schweren Turms könnte möglicherweise beobachtet worden sein. Zum Abtransport sei mindestens ein Transporter notwendig gewesen, hieß es. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend. 

Verein sammelt für Ersatz-Turm

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Der Platz, von dem der Eiffelturm gestohlen wurde, ist das Zentrum eines recht neuen Viertels rund um den ehemaligen Tübinger Güterbahnhof. Nach Angaben vom Sophie Eenhuis vom Verein «Güterhalle für alle» kostet ein Ersatz-Turm 4.500 Euro. Dafür sammelt sie nun Spenden im Internet. 

«Unser Verein setzt sich mit viel Herzblut für die Nachbarschaft ein», schreibt Eenhuis in dem Spendenaufruf. Mit eigenen Ideen, Zeit, Kraft und Engagement gestalte man Orte, die Menschen zusammenbrächten und das Umfeld schöner, lebendiger und freundlicher machten. «Für uns ist das nicht nur ein materieller Verlust, sondern auch ein trauriges Zeichen gegenüber all den Menschen, die sich ehrenamtlich für das Miteinander im Viertel einsetzen.»

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