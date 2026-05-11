Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt

Vier Schiffspassagiere stammen aus vier Bundesländern

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Schiff sind vier deutsche Passagiere nach Deutschland gebracht worden. Inzwischen wurde mitgeteilt, aus welchen Bundesländern sie stammen.

Die deutschen Passagiere wurden per Konvoi nach Frankfurt gebracht. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die deutschen Passagiere wurden per Konvoi nach Frankfurt gebracht.

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die vier vom Hantavirus-Ausbruch auf einem Schiff betroffenen deutschen Passagiere stammen dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zufolge aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Keine der vier Personen habe bisher Symptome, hieß es weiter. Die Passagiere sollten demnach im Tagesverlauf vom Uniklinikum Frankfurt aus in die jeweiligen Bundesländer gebracht werden. 

Bild

Zu erwarten sei, dass sie an ihren Wohnorten in häusliche Quarantäne kommen, teilte das Ministerium mit. «Während der nächsten Wochen werden die Kontaktpersonen kontinuierlich und engmaschig auf Symptome überwacht.» Über die konkreten Maßnahmen entscheiden die jeweils zuständigen Gesundheitsämter. 

Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit kann es bei diesem Erreger Experten zufolge bis zu 45 Tage dauern. Falls eine Person erkranken sollte, könne sie in speziellen Zentren nach besten medizinischen Standards und sicher behandelt werden, teilte das BMG mit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Weiterer Deutscher in Großbritannien gelandet

Bild

Ein weiterer deutscher Passagier war nach Großbritannien geflogen worden, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Der Deutsche lebe in Großbritannien.

Am Sonntag waren erste Sonderflüge von der Kanareninsel Teneriffa - wo die «Hondius» nach mehreren Wochen auf See angelegt hatte - gestartet, um die Menschen vom Schiff aus insgesamt 23 Nationen unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimat zu bringen. 

Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von einem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien angesteckt haben könnte.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hantavirus: Vier Schiffspassagiere nach Deutschland gebracht
Virus-Ausbruch bei Kreuzfahrt

Hantavirus: Vier Schiffspassagiere nach Deutschland gebracht

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Schiff sind vier deutsche Passagiere nach Deutschland gebracht worden. In Frankfurt sollten sie untersucht und dann weiterverteilt werden.

vor 49 Minuten

Hantavirus: Deutsche Passagiere sollen in Quarantäne
Nach Kreuzfahrt

Hantavirus: Deutsche Passagiere sollen in Quarantäne

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf der «Hondius» sollen deutsche Passagiere in Quarantäne. Spezialteams begleiten sie nach der Ankunft in den Niederlanden auf dem Weg nach Deutschland.

10.05.2026

WHO: Hantavirus auf Schiff wohl zwischen Menschen übertragen
Todesfälle bei Kreuzfahrt

WHO: Hantavirus auf Schiff wohl zwischen Menschen übertragen

Drei Tote und mehrere Erkrankte: Die Weltgesundheitsorganisation geht von Ansteckungen an Bord aus. Der Ursprung der Infektionskette liege vermutlich in der Natur.

05.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Was wir wissen und was nicht

Nach einem Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik laufen die Ermittlungen. Drei Menschen sind gestorben. Die WHO stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit trotzdem als gering ein.

05.05.2026

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot
Gefährlicher Erreger

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff: Ein deutscher Passagier tot

Mehrere Menschen erkranken auf einem Kreuzfahrtsschiff, drei von ihnen sterben später – darunter ein Deutscher. Die WHO sieht jedoch kein größeres Risiko für die breite Öffentlichkeit.

04.05.2026