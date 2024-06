Vier Verletzte bei Unfall in Nauheim

Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Nauheim (Landkreis Groß-Gerau) sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam das Auto am späten Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte das Auto mit zwei Bäumen und einem geparkten Auto und überschlug sich.