Verkehr

Vier Verletzte bei Unfall nahe Petersberg

Nach einem Unfall auf der B458 bei Petersberg müssen vier Menschen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die Ursache, ein Gutachter wurde eingeschaltet.

Vier Verletzte und rund 80.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls nahe Petersberg. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Vier Verletzte und rund 80.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls nahe Petersberg. (Symbolbild)

Petersberg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Petersberg sind am Vormittag vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 74-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße 458 in Richtung Fulda unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. 

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Sein Auto touchierte zunächst den entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen und prallte danach frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen beide Insassen - ein 68 Jahre alter Mann und eine 65 Jahre alte Frau - erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch der 74-Jährige und der Fahrer des ersten Autos, das er touchiert hatte, kamen zur Behandlung in Krankenhäuser.

Die Staatsanwaltschaft Fulda beauftragte einen Gutachter mit der Klärung des Sachverhaltes und der Rekonstruktion des Unfalls. Während der Unfallaufnahme war die B458 für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

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