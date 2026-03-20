Motorsport

Vierjahresvertrag: Opel steigt in die Formel E ein

Opel weitet sein Motorsportengagement aus. Die Elektroerfahrungen der Rüsselsheimer werden jetzt auch in der elektrischen Königsklasse zum Tragen kommen.

Opel wird im kommenden Jahr auch in Berlin an den Start gehen. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Opel wird im kommenden Jahr auch in Berlin an den Start gehen. (Archivbild)

Madrid/Rüsselsheim (dpa) - Opel wird mit einem Herstellerteam ab der kommenden Saison in der Formel E antreten. Am Rande des Madrid E-Prix unterschrieb Opel-Chef Florian Huettl einen Vertrag über vier Jahre. Die Rüsselsheimer gehen als Opel GSE Formula E Team an den Start. 

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«Die Teilnahme an der Formel E markiert einen neuen Meilenstein für Opel auf dem Weg in eine elektrische Zukunft», sagte Huettl an der spanischen Rennstrecke von Jarama, auf der am Samstag der sechste von insgesamt 17 Läufen ausgetragen wird.

Deutliche Leistungssteigerung

Ab der Saison 2026/2027 gehen die Rüsselsheimer mit einem GEN4-Rennwagen mit bis zu 816 PS – über 340 PS mehr als zuvor - und permanentem Allradantrieb an den Start. Die zur neuen Saison eingeführten GEN4-Rennwagen stellen den höchsten Leistungssprung in der 13-jährigen Geschichte der Formel E dar. 

Mit dem Einstieg in die Formel E wird Opel auch bei den zwei Rennen in Deutschland auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin zu sehen sein. Dort finden in diesem Jahr nach Madrid die nächsten WM-Läufe am 2. und 3. Mai statt.

Opel ist im elektrischen Motorsport ein Vorreiter und hatte 2021 als erster Hersteller mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup den weltweit ersten elektrischen Markenpokal ins Leben gerufen. Die Abkürzung GSE steht für «Grand Sport Electric» und damit für besonders dynamische Elektrofahrzeuge, die auch im Alltag zum Einsatz kommen.

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