Vierter Saisonsieg für den SV Waldhof
Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg bei Großaspach klettert der SV Waldhof auf Platz sieben. Wer für die Mannheimer traf und wie das Spiel verlief.
Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich mit dem vierten Saisonsieg auf den siebten Tabellenplatz verbessert. Die Kurpfälzer siegten bei der SG Sonnenhof Großaspach deutlich 5:1 (2:1). Die Mannheimer Tore erzielten Lovis Bierschenk (12.), Oluwaseun Ogbemudia (27.), Nolan Mutemba N'Tumba (76. und 79.) und Julian Ulbricht (87.). Luca Molinari hatte den Aufsteiger in Führung gebracht (11.).
Mit der einzigen Chance im ersten Durchgang traf Molinari für die Gastgeber aus rund acht Metern. Nur 24 Sekunden später markierte Bierschenk nach schönem Pass von Gonçalo Gregório freistehend den Ausgleich. Nach Kopfballvorlage von Lukas Klünter köpfte Ogbemudia den Waldhof mit seinem ersten Treffer für die Blau-Schwarzen in Führung.
Großaspach kam gut aus der Pause. Thijmen Nijhuis musste gegen den Fernschuss von Lukas Stoppel sein ganzes Können aufbieten (49.). Elias Rahn setzte einen Kopfball auf die Latte (68.). Besser machte es Muteba N'Tumba mit seinem Doppelpack innerhalb von drei Minuten. Auch Ulbricht trug sich kurz vor dem Ende der Partie noch in die Torschützenliste ein. Bereits am Mittwoch steht für Mannheim das nächste Spiel an. Dann kommt der FC Ingolstadt ins Carl-Benz-Stadion (19.00 Uhr).