Viessmann trainiert seine Belegschaft

Das vor einer Übernahme durch den US-Konkurrenten Carrier stehende Unternehmen will zudem in den kommenden beiden Jahren die Zahl seiner bislang rund 270 Auszubildenden um mehr als 50 Prozent erhöhen. Hier werde es vor allem am Stammsitz Allendorf und in Berlin einen starken Fokus auf Service und Produktion geben. Zudem soll das Trainingsangebot für die Handwerkspartner ausgebaut werden. Viessmann sieht sich als führender Hersteller von Wärmepumpen im Zentrum der Wärmewende.