Ermittlungen laufen

«Violence as a Service»: Durchsuchungen in sechs Städten

Gewalt als Dienstleistung - das klingt nicht nur nach einem düsteren Geschäftsmodell. In Hessen gehen Ermittler gegen mehrere Beschuldigte vor.

Die Durchsuchungen fanden in Darmstadt, Groß-Umstadt, Hanau, Frankfurt, Bruchköbel und Wiesbaden statt. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Durchsuchungen fanden in Darmstadt, Groß-Umstadt, Hanau, Frankfurt, Bruchköbel und Wiesbaden statt. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Scharfe Schusswaffen, Munition, gefälschte Ausweisdokumente und mehrere Zehntausend Euro Bargeld: Bei einer Razzia in Hessen haben Ermittler zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Insgesamt 16 Objekte wurden durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen zu der Aktion von Dienstag mitteilten. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Beschuldigte. Ihnen werden unter anderem räuberische Erpressung sowie die Anstiftung zu Sprengstoffexplosionen und Brandstiftung vorgeworfen.

Durchsuchungen in sechs Städten

Die Durchsuchungen fanden in Darmstadt, Groß-Umstadt, Hanau, Frankfurt, Bruchköbel und Wiesbaden statt. Ein 33 Jahre alter Beschuldigter war bereits am 4. November in Weilburg festgenommen worden. Nach Angaben der Ermittler bestand der Verdacht, dass er sich ins Ausland absetzen könnte. Bei ihm wurden ebenfalls eine Schusswaffe und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen einen 36 Jahre alten Beschuldigten hatte die Staatsanwaltschaft im Voraus einen Haftbefehl erwirkt. Ein Haftrichter ordnete am Dienstag den Vollzug der Untersuchungshaft an.

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Sprengsätze an Wohnhäusern und Geschäften

Hintergrund der Ermittlungen sind unter anderem Explosionen und Brandstiftungen an gewerblich und privat genutzten Gebäuden in Groß-Umstadt und Darmstadt. Die Ermittler haben demnach Tatzusammenhänge und Überschneidungen in den Täterstrukturen zwischen den Verfahren festgestellt.

Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem Phänomen «Violence as a Service» (Gewalt als Dienstleistung). Dabei werden Straftaten wie Einschüchterungen, Angriffe oder Brandanschläge im Auftrag anderer ausgeführt. Die Anbahnung solcher Taten erfolgt häufig über digitale Kanäle.

Sonderkommission bündelt Ermittlungen

Für die Ermittlungen wurde die Sonderkommission «VaaS SH» eingerichtet. Sie arbeitet mit der hessischen Task Force «Violence as a Service» zusammen, die im November 2025 gegründet wurde und vom Hessischen Landeskriminalamt koordiniert wird. Ziel ist unter anderem, die Anwerbung von Minderjährigen und jungen Erwachsenen früh zu erkennen und Strukturen zu zerschlagen. Wegen der Ermittlungen machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.

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