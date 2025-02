Violinistin Anne-Sophie Mutter erhält Staufermedaille

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Violinistin Anne-Sophie Mutter wird mit der Großen Staufermedaille in Gold ausgezeichnet. Die Musikerin werde für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement gewürdigt, das sie insbesondere in der musikalischen Nachwuchsförderung gezeigt habe, teilte das Staatsministerium in Stuttgart mit.