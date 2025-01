Vogelgrippe an Frankfurter Gans nachgewiesen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An einer Kanadagans in Frankfurt ist nach Behördenangaben die Tierkrankheit Vogelgrippe nachgewiesen worden. Bei dem entdeckten Virustyp handele es sich um die hochansteckende Variante H5N1, teilte das Ordnungsamt mit. Die Gans war im Stadtteil Eschersheim in der Nähe der Nidda gefunden worden.