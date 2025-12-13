Tierseuchen Vogelgrippe kostet das Land Hessen rund 100.000 Euro Seit Oktober grassiert die Vogelgrippe in Hessen. Das führt zu hohen Kosten - auch beim Land. 13.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Christian Lademann/dpa Seit Oktober wurden auch in Hessen Vogelgrippe-Fälle der aktuellen Ausbruchswelle nachgewiesen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite