Volkmann plädiert für differenzierten Blick auf Ära Merkel

Berlin (dpa) - Kohl-Enkel Johannes Volkmann hat sich für eine ausgewogene Bewertung der Ära der früheren CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel ausgesprochen. «Wir sollten einen differenzierten Blick auf die 16 Jahre Angela Merkel haben», sagte der 27-jährige Kommunalpolitiker aus Lahnau in Hessen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor dem dreitägigen CDU-Parteitag in Berlin. Der Enkel des langjährigen CDU-Vorsitzenden und Kanzlers Helmut Kohl will an diesem Montag in den CDU-Bundesvorstand gewählt werden.