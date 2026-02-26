Extremismus

Volksverhetzung? Ermittlungen gegen Eisenhut eingestellt

«Fachkräfte im Messerstechen» - umstrittene Aussagen des AfD-Abgeordneten Eisenhut bleiben straffrei. Die Ermittlungen zu Volksverhetzung sind eingestellt.

Volksverhetzungsverfahren gegen AfD-Landtagsabgeordneten Eisenhut eingestellt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Volksverhetzungsverfahren gegen AfD-Landtagsabgeordneten Eisenhut eingestellt. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Bernhard Eisenhut eingestellt. Das teilte die Anklagebehörde mit. Ihm war vorgeworfen worden, sich im Oktober vergangenen Jahres bei einer Parteiveranstaltung der AfD-Gemeinderatsfraktion Karlsruhe in der Europahalle mit der Aussage «Die tollen Fachkräfte, die wir jetzt alle hier haben, das wird wohl nichts. Das sind ja eigentlich nur Fachkräfte im Messerstechen und Vergewaltigen» geäußert zu haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut der Ermittlungen sei der Satz zwar gefallen, aber der Kontext dieser Aussagen habe nicht weiter aufgeklärt werden können, so die Staatsanwaltschaft. Ohne Kontext könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Äußerung Eisenhuts «um eine im politischen Meinungskampf (noch) zulässige Überspitzung handelte». Für sich genommen sei die Aussage mit Blick auf die freie Meinungsäußerung straffrei. Zuvor hatte der «Südkurier» berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein Prüfverfahren eingleitet, das nun abgeschlossen ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
AfD-Mann Eisenhut im Visier der Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Extremismus

AfD-Mann Eisenhut im Visier der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Schwere Vorwürfe gegen Bernhard Eisenhut: Nach umstrittener Aussage bei einer AfD-Veranstaltung ermittelt die Staatsanwaltschaft. Was steckt hinter dem Fall?

18.11.2025

Hitlergruß auf Kirmes - Ermittlungen wegen Volksverhetzung
Mutmaßliche Rechtsextremisten

Hitlergruß auf Kirmes - Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Nach dem Zeigen des Hitlergrußes auf einer Kirmes ermittelt die Polizei gegen sechs Verdächtige. Auch verbotene Symbole und volksverhetzende Rufe sollen eine Rolle gespielt haben.

29.09.2025

Ermittlungen gegen Pfarrer wegen Volksverhetzung
Antisemitismus-Verdacht

Ermittlungen gegen Pfarrer wegen Volksverhetzung

Laut Staatsanwaltschaft ist der Anfangsverdacht gegeben. Es geht um angeblich antisemitische Inhalte auf einem Weihnachtsmarkt. Veranstalter war allerdings nicht die Gemeinde selbst.

20.12.2024

Flugblatt-Affäre: Ermittlungen gegen Ex-Lehrer eingestellt
Justiz

Flugblatt-Affäre: Ermittlungen gegen Ex-Lehrer eingestellt

Die Flugblatt-Affäre setzte Wirtschaftsminister Aiwanger massiv unter Druck. Ein früherer Lehrer stand im Verdacht, diese mit ins Rollen gebracht zu haben. Beweise gibt es dafür aber nicht.

25.07.2024

Extremismus

Prozess um Angriffe in Chemnitz eingestellt

Im Spätsommer 2018 stand Chemnitz wegen rassistischer Ausschreitungen international in den Schlagzeilen. Doch ein Prozess um Angriffe auf Gegendemonstranten eines rechten «Trauermarsches» wurde nun vorläufig eingestellt. Auch eine Gruppe aus Hessen war betroffen.

19.01.2024