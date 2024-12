Volkswagen vor neuem Warnstreik zur Tarifrunde am Montag

Wolfsburg (dpa) - Begleitet von neuen Warnstreiks kommen am Montag in Wolfsburg VW und IG Metall zu ihrer vierten Tarifrunde zusammen. Eine Einigung zeichnete sich im Streit um Lohnkürzungen, Werksschließungen und Entlassungen nicht ab. Mit einem zweiten flächendeckenden Warnstreik direkt am Verhandlungstag will die Gewerkschaft nun noch einmal den Druck erhöhen: In neun der zehn deutschen VW-Werke sollen die Bänder zeitweise stillstehen.