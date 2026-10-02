Knapp zweistündige Vollsperrung auf A81
Autofahrer auf der A81 brauchten am Vormittag Geduld: Nach einem Unfall war die Strecke zwischen Ilsfeld und Mundelsheim in Richtung Würzburg voll gesperrt. Nun läuft der Verkehr wieder.
Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein Unfall auf der Autobahn 81 im Landkreis Heilbronn hat am Vormittag eine knapp zweistündige Vollsperrung der Strecke und Stau verursacht. Ab etwa 10.30 Uhr waren zwei der drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim in Richtung Würzburg wieder frei, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Auf der dritten Fahrbahn liefen die Bergungs- und Räumungsarbeiten noch weiter, hieß es gegen 13.30 Uhr.
Bisherigen Erkenntnisse zufolge kam es am Vormittag aus zunächst unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem Lastwagen. Das Auto geriet daraufhin laut Polizei in Brand. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die zwei Fahrer der Wagen wurden bei dem Unfall am Morgen den Angaben zufolge leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zunächst hieß es, sie seien schwer verletzt worden. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 35.000 Euro geschätzt.