Vollsperrung der A659: So kommen Sie trotzdem ans Ziel

Viernheim/Weinheim (dpa) - Die Autobahn 659 wird am Sonntag für mehrere Stunden zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Weinheim gesperrt - in beide Fahrtrichtungen. Dies gelte voraussichtlich von 4 bis 11 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Autofahrer müssen auf Umleitungsstrecken ausweichen. Der Grund für die Vollsperrung: an einer Hochspannungsleitung über der Autobahn werden Flugwarnkugeln angebracht.

Wer in Richtung Mannheim unterwegs ist, soll am Kreuz Weinheim auf die A5 in Richtung Frankfurt fahren und an der Anschlussstelle Bensheim auf die B47 nach Lorsch wechseln. Von dort ist an der Anschlussstelle Lorsch die Weiterfahrt auf die A67 in Richtung Mannheim möglich.

In Fahrtrichtung Weinheim führt die Umleitung ab dem Kreuz Viernheim über die A6/A67 in Richtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Lorsch geht es weiter über die B47 nach Bensheim, von dort an der Anschlussstelle Bensheim auf die A5 in Richtung Heidelberg.

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