Bei Dielheim

Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim auf A6 nach Unfall

Sechs Kilometer Stau und eine Vollsperrung: Nach einem Unfall bei Dielheim steht auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim alles still.

Auf der Autobahn 6 bei Dielheim ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der Autobahn 6 bei Dielheim ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild)

Dielheim (dpa/lsw) - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Mehrere Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt – nach ersten Informationen mindestens drei, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über den genauen Unfallhergang und verletzte Menschen ist derzeit nichts bekannt. Ein Rettungshubschrauber flog den Unfallort an und landete auf der Fahrbahn. Nach Daten von Google Maps betrug der Stau am späten Morgen etwa sechs Kilometer.

