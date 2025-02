Vom «Tatort» nach Brasilien: Gefährlicher Dreh für Milberg

Baden-Baden (dpa) - Bei den Dreharbeiten zu einem neuen SWR-Thriller in Brasilien hat Schauspieler und «Tatort»-Kommissar Axel Milberg das Risiko auch abseits der Kamera erlebt. In «Verschollen» spielt er den Vater eines verschwundenen Umweltwissenschaftlers. Es geht um mafiöse Strukturen, um Verbrechen im Namen des Klimaschutzes und um zwangsenteignete Dörfer und vertriebene Indigene. «Es war gefährlich, in der tiefsten Provinz, wo es keinen Tourismus gibt und auch wenig Sicherheit, die man überprüfen kann, zu drehen», erinnert sich Milberg bei einem SWR-Termin.