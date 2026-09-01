Von Haftbefehl bis Kaminsky: Das steht im September an

Wiesbaden/Hanau/Frankfurt (dpa/lhe) - Wahlen, Feste und ein Landesgeburtstag: Der September bringt den Herbst nach Hessen und damit eine Menge Termine in den Kalender. Was steht an?

Museumsnacht, Denkmäler, Haftbefehl und Schneepflüge

In Nordhessen startet der September kulturell. Am 5. September öffnen dort etwa 50 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen bei der «Kasseler Museumsnacht» ihre Türen. Wer dann noch nicht genug Kultur für den Monat hat, kann am 13. September am «Tag des offenen Denkmals» Kloster, Schlösser und Kirchen besichtigen. Und für Kultur-Fans der anderen Art: Rapper Haftbefehl kommt im September für ein Konzert nach Frankfurt.

Foto: Pia Bayer/dpa Beim Schneepflugfahren gibt es auch eine hessische Meisterschaft. (Symbolbild)

«Ein Kräftemessen mit beeindruckenden Manövern» verspricht Hessen Mobil bei der 5. Hessischen Meisterschaft im Schneepflugfahren am 24. September in Eschwege. Dort können Besucherinnen und Besucher Teams aus den Straßenmeistereien anfeuern.

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Wahlen über Wahlen und eine Verabschiedung

Nach 23 Jahren Amtszeit bricht in Hanau ein neues politisches Zeitalter an: Der Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) verabschiedet sich in den Ruhestand. Am 5. September wird seine Verabschiedung gefeiert. Hessens dienstältester Oberbürgermeister legt sein Amt zum 30. September nieder, sein Nachfolger ist der Sozialdemokrat Maximilian Bieri.

Foto: Florian Wiegand/dpa Der langjährige Hanauer Bürgermeister Claus Kaminsky wird im September verabschiedet. (Archivbild)

Zudem stehen in vielen kleineren Städten Hessens diesen Monat Wahlen an: Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen werden unter anderem in Vellmar, Stockstadt, Liederbach am Taunus und Steinau an der Straße gewählt.

Tausende feiern Jom Kippur

Tausende Menschen in Hessen feiern am 21. September Jom Kippur. Die wörtliche Bedeutung des Festes heißt «Tag der Buße». Jom Kippur ist einer der höchsten und wichtigsten Feiertag im jüdischen Kalender.

Erste Plenarsitzung nach dem Sommer

Auch Politikerinnen und Politiker brauchen mal Urlaub, aber spätestens jetzt wird es in der Landeshauptstadt Wiesbaden wieder ernst. In der ersten Plenardebatte nach den Sommerferien steht im hessischen Landtag traditionell die Regierungserklärung des Kultusministers auf dem Programm. Ressortchef Armin Schwarz (CDU) will im Parlament in Wiesbaden das neue Bildungspaket der Landesregierung erläutern, dass bereits am Montag von der Landesregierung vorgestellt worden war.

Foto: Michael Brandt/dpa Es geht wieder los in Wiesbaden: Die erste Plenardebatte nach der Sommerpause steht an. (Symbolbild)

Ein Warntag und ein Geburtstag

Achtung: Am 10. September um 11.00 Uhr wird es laut. Dann findet – auch in Hessen – der bundesweite Warntag statt, zur Probe sollen überall Sirenen und Smartphones schrillen. Um 11.45 folgt dann eine Entwarnung.