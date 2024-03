Von Raumfahrt bis Energiegewinnung: Hightech-Messe startet

Wetzlar (dpa/lhe) - Hightech-Lösungen für die großen Zukunftsfragen stehen im Mittelpunkt der Messe W3+ Fair in Wetzlar. Zu den Schwerpunkten der zehnten Auflage zählen an diesem Mittwoch und Donnerstag (13. und 14. März) modernste Technik für die Raumfahrt, Energiegewinnung durch Laserfusion, Künstliche Intelligenz und Präzisionsmesstechnik, wie die Veranstalter bekannt gaben. Mit der Messe will der traditionsreiche Optik-Standort Wetzlar eine fach- und regionenübergreifende Plattform für Austausch und Wissenstransfer zu Schlüsseltechnologien wie Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik bieten.