Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer warmen Tasse Glühwein in den Händen von Bude zu Bude schlendern und dabei den Duft von Lebkuchen und gebrannten Mandeln genießen: Die Weihnachtsmarkt-Zeit hat wieder begonnen. Dabei muss es nicht immer das Getümmel im Stadtzentrum sein. Ein paar Adventstipps mit ganz eigenem Charme - von alten Gemäuern bis Waldidylle.

Auf einen Glühwein mit Rittern

Einen Weihnachtsmarkt mit Mittelalterstimmung gibt es an den ersten drei Adventswochenenden auf der Burg Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis zu entdecken. Vor der Burg wird ein mittelalterlicher Markt aufgebaut, und im Inneren der alten Mauern bieten Händler ihre Waren an. Mit Glühwein oder heißem Met lassen sich dann die Shows von Gauklern und Musikern genießen.

Große und kleine Ritter können sich auch im Tierpark Sababurg nahe Kassel auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am zweiten Adventswochenende findet dort ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt mit Ständen für Handwerk und Leckereien statt. Bei Musik auf Dudelsack und Trommeln ist ein Stelzen-Nikolaus im Tierpark unterwegs, es gibt Zauberei für Kinder und zum Abschluss eine Weihnachtsfeuershow.

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Zwischen Bäumen und Fackeln

Wer sich nach Zeit in der Natur sehnt und sich dabei am liebsten noch an einem heißen Getränk wärmen möchte, wird in der Adventszeit ebenfalls fündig. Im Stadtwald von Seligenstadt (Landkreis Offenbach) etwa wird am 12. Dezember die «Waldweihnacht» gefeiert. Vormittags können Besucher dort ihren eigenen Weihnachtsbaum fällen, und die Anreise zum Weihnachtsmarkt geht mit Hufgeklapper - per Kutschen-Shuttle.

Foto: Michael Bahlo/dpa Im Stadtwald von Seligenstadt dürfen Besucher der «Waldweihnacht» ihren eigenen Weihnachtsbaum fällen. (Symbolbild)

Am vierten Adventswochenende geht es hingegen in die Höhe: Auf dem Hoherodskopf bei Schotten (Vogelsbergkreis) findet dann die «Romantische Bergweihnacht» statt. Rund um ein Lagerfeuer können Besucher Glühwein, Punsch oder Bowle trinken und dabei Stockbrot an die Flammen halten. Außerdem gibt es Fackelwanderungen durch den Oberwald.

Alte Mauern im Lichterglanz

Oder man taucht auch abseits von mittelalterlichem Markttreiben in historische Gemäuer und Gassen ein. In Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) können Besucher etwa beim «Advent in den Höfen» am dritten Adventswochenende von Hof zu Hof schlendern und die verschiedenen Stände entdecken. Dabei schmücken Lichter die Giebel der alten Fachwerkhäuser.

Direkt vor der Basilika des Klosters Eberbach im Rheingau wird am zweiten und dritten Adventswochenende die «Eberbacher Weihnacht» gefeiert. Neben den verschiedenen Marktständen werden auch Führungen angeboten, etwa durch ansonsten verschlossene Bereiche oder mit Fackeln und Kerzen durch den Klosterwald.

Foto: Andreas Arnold/dpa Nach einer Tasse Glühwein können Besucher das Kloster Eberbach bei einer Führung erkunden. (Archivbild)

Auch andere alte Mauern leuchten im Advent auf: Auf Schloss Hirschhorn in Südhessen schmücken bei der «Burgweihnacht» am 5. und 6. Dezember hunderte Lichter den Burghof. Ein Wochenende später gibt es einen Weihnachtsmarkt auf der Wasserburg in Bad Vilbel bei Frankfurt, unter anderem mit Feuer- und Lichtershows.

Weihnachtszauber auf vier Pfoten - oder mit Cosplay

Andere Weihnachtsmärkte haben ein ganz spezielles Motto zu bieten. Im südhessischen Lorsch findet am 6. Dezember zum Beispiel die «Pfotenweihnacht» statt, ein Weihnachtsmarkt rund um Hunde. Es gibt unter anderem Geschenkideen für die Vierbeiner, Leckerlis für die Zweibeiner und Vorführungen von Hundetrainern.

Bei der «Künstlerweihnacht» im benachbarten Bensheim dreht sich am zweiten und dritten Adventswochenende dagegen alles um die Kunst. Kunsthandwerker und Künstler präsentieren dabei ihre Werke, von Holzarbeiten über Malereien bis hin zu Mosaik.