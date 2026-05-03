Verletzung

Vor Europapokal-Highlight: Freiburgs Suzuki droht Ausfall

Freiburgs Mittelfeldspieler Suzuki muss im Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Coach äußert sich pessimistisch für das Highlight-Spiel am Donnerstag.

Yuito Suzuki droht das Halbfinal-Rückspiel gegen Braga zu verpassen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Yuito Suzuki droht das Halbfinal-Rückspiel gegen Braga zu verpassen.

Freiburg (dpa/lsw) - Dem SC Freiburg droht für das wichtige Halbfinal-Rückspiel in der Europa League der Ausfall von Stammkraft Yuito Suzuki. Der japanische Mittelfeldspieler (24) sei wegen Schulterproblemen auf dem Weg ins Krankenhaus, sagte SC-Trainer Julian Schuster nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. «Es sieht nicht ganz so gut aus.» Die Hoffnung, dass Suzuki am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Sporting Braga einsatzbereit ist, sei «sehr klein». 

Suzuki war gegen Wolfsburg in der 81. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Am Donnerstag muss Freiburg in seiner bemerkenswerten Europapokal-Saison ein 1:2 aus dem Hinspiel in Portugal wettmachen, um den Einzug ins Endspiel zu schaffen.

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