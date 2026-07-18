Vor Trainingslager: Nürnberg gewinnt XXL-Test gegen Mannheim
Der 1. FC Nürnberg reist am Sonntag ins Trainingslager. Zuvor gibt es noch einen Sieg in einem Testspiel. Ganz zufrieden damit ist Coach Klose aber nicht.
Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg reist mit einem Testspielerfolg in das Trainingslager nach Südtirol. Der Fußball-Zweitligist von Trainer Miroslav Klose gewann eine XXL-Partie gegen Waldhof Mannheim mit 3:2. Die Begegnung im mittelfränkischen Roth wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen.
Matchwinner war Piet Scobel mit einem Doppelpack in der 66. und 93. Minute, der dem «Club» den Sieg brachte. Zuvor hatten die Gäste aus Mannheim zweimal dank der Treffer von Julian Ulbricht (44.) und Terrence Boyd (64.) geführt. Das zwischenzeitliche 1:1 war Javier Fernandez gelungen (55.). «Es ist ein schönes Gefühl, mal wieder getroffen zu haben», sagte Scobel.
Kloses Resümee
Coach Klose zog ein gemischtes Fazit. «Ich bin teilweise zufrieden. Ab der 60. Minute war es schon besser. Da hatten wir dann mehr Dominanz und sind besser in einen Fluss gekommen. Davor war es nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte», bemerkte er. Am Sonntag reist Nürnberg in ein einwöchiges Trainingslager nach Gais in Südtirol.