Vorbereitungen für Silvesternacht laufen auf Hochtouren

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen laufen die Vorbereitungen für Silvester auf Hochtouren. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte haben in der letzten Nacht des Jahres immer besonders viel zu tun. Etliche Städte wollen in diesem Jahr mit erhöhter Polizeipräsenz und Böllerverbotszonen für eine friedliche Neujahrsnacht sorgen.