Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Raubüberfall auf einen Goldtransport mit einer vorgetäuschten Polizeikontrolle beginnt heute (9.30 Uhr) der Prozess gegen zwei Männer vor dem Landgericht Mannheim. Die beiden 23-Jährigen sollen laut Anklage im Januar nahe Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit zwei bisher noch unbekannten Komplizen den Kurier eines Juweliergeschäftes mit einer Waffe und Pfefferspray bedroht haben. Damit zwangen sie ihn demnach zur Herausgabe einer Tasche mit Gold im Wert von rund 176.000 Euro.

Am 26. Januar soll der Inhaber eines Juweliergeschäftes in Mannheim den Fahrer des Goldtransports damit beauftragt haben, das Gold nach Pforzheim zu bringen. Gegen Mittag soll der Fahrer laut Anklage auf die Autobahn in Richtung Hockenheim aufgefahren sein.

Falsche Polizeikontrolle bewegt Kurier zum Anhalten

Die Angeklagten und ihre Komplizen sollen den Kurier in einem Auto mit einem Blaulicht auf dem Dach und einer polizeiähnlichen Kelle zum Anhalten bewegt haben. Als der Fahrer erkannte, dass es sich nicht um Polizisten handelte, soll er in Richtung des nächstgelegenen Polizeireviers in Hockenheim geflüchtet sein.

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Auf einer Landstraße sollen die Täter erneut vor das Fahrzeug gefahren sein und stark abgebremst haben. Während der eine Täter demnach dem Fahrer eine Pistole und Pfefferspray vorgehalten haben soll, soll der andere Täter die Tasche mit insgesamt rund 1.275 Gramm Feingold im Wert von rund 176.000 Euro aus dem Fahrzeug genommen haben.

Fahrer mit Pfefferspray verletzt

Danach soll einer der Täter laut Anklage mit Pfefferspray in Richtung des Fahrers gesprüht haben. Alle sollen sodann mit der Beute vom Tatort geflüchtet sein. Durch das Pfefferspray soll der Fahrer kurzzeitige Atemnot erlitten haben. Zudem soll die Partie um die Augen gebrannt haben, hieß es.