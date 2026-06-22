Vorhut in der Luft - Feuerwehrdrohne startet schon bei Alarm

Wiesbaden-Igstadt (dpa/lhe) - Wenn die Feuerwehr ausrückt, erkundet sie schon vorab den Einsatzort aus der Luft: In Wiesbaden wird eine automatisiert alarmierbare Drohne getestet. Sie soll nach Angaben der hessischen Landeshauptstadt den Feuerwehrleuten einen raschen Überblick etwa über Brände und Verkehrsunfälle liefern.

Laut dem Landesinnenministerium werden zwar schon vielerorts Drohnen im Laufe von Feuerwehreinsätzen eingesetzt. Doch weitere Pilotprojekte mit einer sofortigen Vorauserkundung von oben seien der Behörde in Hessen vorerst nicht bekannt.

Drohne parkt auf Feuerwehrdach

Das kleine rotgelbe Fluggerät mit Kameras und Sensoren in Wiesbaden startet nach Angaben der Kommune in den kommenden Monaten in Zusammenarbeit mit der Berliner Drohnennetzwerk-Firma Skyflow. Stationiert ist es auf dem Dach der Feuerwache im ländlich geprägten Wiesbadener Stadtteil Igstadt. «Die übertragenen Livebilder stehen sowohl in der Integrierten Leitstelle Wiesbaden als auch direkt an der Einsatzstelle zur Verfügung», heißt es weiter.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum