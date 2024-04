Vorsicht Kamera: Dutzende Radarfallen beim «Blitzermarathon»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am Freitag wird in Hessen ganz besonders häufig geblitzt: Für den sogenannten Blitzermarathon werden dutzende Radarfallen innerhalb und außerhalb der Städte sowie auf den Autobahnen aufgestellt. Die Liste der zwischen 6 und 22 Uhr aktiven Messstellen hat die Polizei veröffentlicht. Darauf verlassen können sich die Lkw-, Auto- und Motorradfahrer jedoch nicht: Es werden am Freitag auch nicht angekündigte Tempomessungen durchgeführt. Ziel der europaweiten Aktion ist laut Polizei der Hinweis auf die Gefahren überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeiten.