Voyeur mit High Heels und Strapsen filmt Kundin in Umkleide
Sehr ungewöhnlich gekleidet ist ein Unbekannter, als er sein Handy von unten in eine Umkleidekabine in Offenbach hält. Dort zieht sich eine junge Frau um. Was weiß die Polizei?
Offenbach (dpa/lhe) - Mit schwarzen High Heels und rosa Strapsen soll ein unbekannter Voyeur eine junge Kundin in einer Umkleidekabine in einem Offenbacher Bekleidungsgeschäft gefilmt haben. Laut Polizei schob der Mann sein Handy unter der Kabinenwand durch, als sich die Frau umzog. Anschließend habe er das Geschäft verlassen. Zeugen beschrieben den Voyeur nach Angaben der Polizei als etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Kundinnen und Kunden.