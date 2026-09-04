Während Krieg verlorenes Buch in Sozialkaufhaus entdeckt

Flörsheim/Berlin (dpa) - Ein seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen gegoltenes Buch ist in einem Sozialkaufhaus im hessischen Flörsheim wieder aufgetaucht. «Der Band "Pauli Sententiae" wurde bei einer Buchspende entdeckt und konnte dank aufmerksamer Mitarbeiter und institutsübergreifender Recherche identifiziert werden», teilten die Regionale Diakonie Main- und Hochtaunus sowie die Staatsbibliothek Berlin mit.

Foto: Friederike Willasch/SBB PK/dpa Das Werk wurde in einem Sozialkaufhaus gefunden.

Der Band sei seit Ende August wieder Bestandteil der Staatsbibliothek, hieß es aus Berlin. Er sei bereits im Katalog verzeichnet und für die Forschung zugänglich. «Der Erhaltungszustand des Bandes ist für sein Alter ganz hervorragend», hieß es.

Im Zweiten Weltkrieg ausgelagert und abhandengekommen

Das Buch wurde laut Mitteilung 1594 in Nürnberg gedruckt. Es sei eine in Latein veröffentlichte Schrift und ein spätantikes Rechtsbuch. «Die Aufklärung der Herkunft des historischen Bandes glich einer detektivischen Spurensuche», hieß es. «Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde der Band im Zweiten Weltkrieg aus Berlin nach Hessen in das Kalibergwerk Hattorf ausgelagert und kam im Zuge dieser Aktion abhanden», hieß es. «Seit 1945 galt das Buch deshalb offiziell als Kriegsverlust.»

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Foto: Friederike Willasch/SBB PK/dpa Das Buch wurde bei einer Buchspende entdeckt.