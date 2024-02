Waffen bei mutmaßlichem «Reichsbürger» sichergestellt

Marburg-Biedenkopf (dpa/lhe) - Bei einer mutmaßlich der «Reichsbürgerszene» zugerechneten Person in Mittelhessen sind insgesamt 13 Schusswaffen und fast 2500 Schuss Munition sichergestellt worden. Wie der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Polizei am Freitag mitteilten, besaß der Mann die Waffen als Sportschütze und Jäger legal. Die Waffenbehörde entzog ihm jedoch aufgrund von Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit seine waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse.