Wagen brennt nach Unfall - Autobahn gesperrt
Ein Auto fährt auf einen Sattelzug auf und geht anschließend in Flammen auf. Für Autofahrer auf der A5 hat der Unfall stundenlange Folgen.
Schwanau (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem brennenden Auto ist die Autobahn 5 bei Schwanau (Ortenaukreis) in Richtung Norden rund eine Stunde lang voll gesperrt gewesen. Anschließend blieb eine Fahrspur noch rund fünf Stunden blockiert.
Eine 64-Jährige war am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Das Auto geriet nach dem Zusammenstoß in Vollbrand. Die Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zu ihren Verletzungen konnte die Polizei zunächst nicht machen.