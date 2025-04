Wagen mit Familie auf A3 überschlägt sich - Verletzte

Hochheim am Main (dpa/lhe) - Das Auto einer vierköpfigen Familie hat sich bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) mehrfach überschlagen. Der 28 Jahre alte Sohn, der am Steuer saß, seine 52-jährige Mutter, sein 18-jähriger Bruder und der 64-jährige Vater wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Alle kamen laut Mitteilung der Polizei zur Untersuchung ins Krankenhaus, der Fahrer und die Mutter müssen die Nacht über dort bleiben.