Wagen überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Gießen (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A485 in Gießen schwer verletzt worden. Ihr Wagen prallte am Donnerstag mit einem anderen Auto zusammen, woraufhin er sich mehrfach überschlug, wie die Polizei in Gießen am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto. Die 51-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.